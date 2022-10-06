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06 تشرين الأول 2022 - 04:21
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مريضة في مستشفى تنورين بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة +B ... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 76-942864

مريضة في مستشفى تنورين بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة +B ... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 76-942864 Lebanon, news ,lbci ,أخبار بحاجة,تنورين,مستشفى,مريضة,
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مريضة في مستشفى تنورين بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة +B ... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 76-942864
Lebanon News
 
 
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