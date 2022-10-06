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06 تشرين الأول 2022 - 04:30
06/10/2022 04:30:35
معلومات للـLBCI: انتهاء جلسة التحقيق مع المودعة سالي حافظ وشقيقتها إكرام وقرار بتركهما بكفالة مليون ليرة ومنعهما من السفر لمدة ٦ أشهر
معلومات للـLBCI: انتهاء جلسة التحقيق مع المودعة سالي حافظ وشقيقتها إكرام وقرار بتركهما بكفالة مليون ليرة ومنعهما من السفر لمدة ٦ أشهر
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