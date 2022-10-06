آخر الأخبار
06 تشرين الأول 2022 - 05:55
06/10/2022 05:55:01
المودع مصطفى فاعور حاول اقتحام البنك اللبناني الفرنسي فرع خلدة للمطالبة بوديعته
المودع مصطفى فاعور حاول اقتحام البنك اللبناني الفرنسي فرع خلدة للمطالبة بوديعته
Lebanon, news ,lbci ,أخبار اقتحام,حاول,فاعور,مصطفى,المودع,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً