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06 تشرين الأول 2022 - 10:12
06/10/2022 10:12:43
سكاي نيوز: وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر تعليمات للجيش بالاستعداد لتصعيد أمني على الحدود مع لبنان
سكاي نيوز: وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر تعليمات للجيش بالاستعداد لتصعيد أمني على الحدود مع لبنان
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LBCI News Lebanon
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