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06 تشرين الأول 2022 - 10:12
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سكاي نيوز: وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر تعليمات للجيش بالاستعداد لتصعيد أمني على الحدود مع لبنان

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سكاي نيوز: وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر تعليمات للجيش بالاستعداد لتصعيد أمني على الحدود مع لبنان
Lebanon News
 
 
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