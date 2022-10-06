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06 تشرين الأول 2022 - 09:53
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معلومات للـ LBCI: وزير العدل وقع مرسوم كتاب العدل بعد مخاض دام لحوالي ال ٤ سنوات وارسله صباحاً الى رئاسة الحكومة للتوقيع النهائي وميقاتي وافق على التوقيع عليه

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معلومات للـ LBCI: وزير العدل وقع مرسوم كتاب العدل بعد مخاض دام لحوالي ال ٤ سنوات وارسله صباحاً الى رئاسة الحكومة للتوقيع النهائي وميقاتي وافق على التوقيع عليه
Lebanon News
 
 
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