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06 تشرين الأول 2022 - 09:53
06/10/2022 09:53:48
معلومات للـ LBCI: وزير العدل وقع مرسوم كتاب العدل بعد مخاض دام لحوالي ال ٤ سنوات وارسله صباحاً الى رئاسة الحكومة للتوقيع النهائي وميقاتي وافق على التوقيع عليه
معلومات للـ LBCI: وزير العدل وقع مرسوم كتاب العدل بعد مخاض دام لحوالي ال ٤ سنوات وارسله صباحاً الى رئاسة الحكومة للتوقيع النهائي وميقاتي وافق على التوقيع عليه
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