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06 تشرين الأول 2022 - 10:31
06/10/2022 10:31:03
معلومات للـ LBCI: نواب التغيير بصدد تقديم مساءلة لوزير التربية بشأن قراره بعدم تجديد عقود نسرين شاهين ومحامو نسرين يتحضرون لتقديم طعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة
معلومات للـ LBCI: نواب التغيير بصدد تقديم مساءلة لوزير التربية بشأن قراره بعدم تجديد عقود نسرين شاهين ومحامو نسرين يتحضرون لتقديم طعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة
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