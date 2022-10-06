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06 تشرين الأول 2022 - 10:31
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معلومات للـ LBCI: نواب التغيير بصدد تقديم مساءلة لوزير التربية بشأن قراره بعدم تجديد عقود نسرين شاهين ومحامو نسرين يتحضرون لتقديم طعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة

معلومات للـ LBCI: نواب التغيير بصدد تقديم مساءلة لوزير التربية بشأن قراره بعدم تجديد عقود نسرين شاهين ومحامو نسرين يتحضرون لتقديم طعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة Lebanon, news ,lbci ,أخبار التغيير,نواب,LBCI,معلومات,
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معلومات للـ LBCI: نواب التغيير بصدد تقديم مساءلة لوزير التربية بشأن قراره بعدم تجديد عقود نسرين شاهين ومحامو نسرين يتحضرون لتقديم طعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة
Lebanon News
 
 
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