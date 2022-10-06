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06 تشرين الأول 2022 - 11:19
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باسيل: رئيس الجمهورية يسهر على احترام الدستور والوحيد الذي يؤدي القسم أي أنه مدعو لتحديد مواقفه من القضايا الوطنية بغضّ النظر عن حدود صلاحياته

باسيل: رئيس الجمهورية يسهر على احترام الدستور والوحيد الذي يؤدي القسم أي أنه مدعو لتحديد مواقفه من القضايا الوطنية بغضّ النظر عن حدود صلاحياته Lebanon, news ,lbci ,أخبار يسهر,الجمهورية,رئيس,باسيل,
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باسيل: رئيس الجمهورية يسهر على احترام الدستور والوحيد الذي يؤدي القسم أي أنه مدعو لتحديد مواقفه من القضايا الوطنية بغضّ النظر عن حدود صلاحياته
Lebanon News
 
 
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