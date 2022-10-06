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06 تشرين الأول 2022 - 11:19
06/10/2022 11:19:46
باسيل: رئيس الجمهورية يسهر على احترام الدستور والوحيد الذي يؤدي القسم أي أنه مدعو لتحديد مواقفه من القضايا الوطنية بغضّ النظر عن حدود صلاحياته
باسيل: رئيس الجمهورية يسهر على احترام الدستور والوحيد الذي يؤدي القسم أي أنه مدعو لتحديد مواقفه من القضايا الوطنية بغضّ النظر عن حدود صلاحياته
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LBCI News Lebanon
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