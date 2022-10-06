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06 تشرين الأول 2022 - 11:26
06/10/2022 11:26:27
باسيل: للتمسّك بالقاعدة التمثيلية لرئيس الجمهورية كشرط ميثاقي اساسي للحفاظ على دوره والحفاظ على قانون انتخابي يحفظ صحّة التمثيل بالمناصفة الفعلية وحق المنتشرين بالتمثيل المباشر
باسيل: للتمسّك بالقاعدة التمثيلية لرئيس الجمهورية كشرط ميثاقي اساسي للحفاظ على دوره والحفاظ على قانون انتخابي يحفظ صحّة التمثيل بالمناصفة الفعلية وحق المنتشرين بالتمثيل المباشر
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LBCI News Lebanon
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