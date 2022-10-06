آخر الأخبار
06 تشرين الأول 2022 - 11:29
06/10/2022 11:29:37
باسيل: الأولوية لانتخاب رئيس كونه بامكانه تشكيل حكومة اما الحكومة فلا يمكنها أن تأتي برئيس ولا نتمسك بمرشح بل نحن منفتحون
باسيل: الأولوية لانتخاب رئيس كونه بامكانه تشكيل حكومة اما الحكومة فلا يمكنها أن تأتي برئيس ولا نتمسك بمرشح بل نحن منفتحون
Lebanon, news ,lbci ,أخبار كونه,رئيس,لانتخاب,الوية,باسيل,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً