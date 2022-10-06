آخر الأخبار
06 تشرين الأول 2022 - 11:29
Back

باسيل: الأولوية لانتخاب رئيس كونه بامكانه تشكيل حكومة اما الحكومة فلا يمكنها أن تأتي برئيس ولا نتمسك بمرشح بل نحن منفتحون

باسيل: الأولوية لانتخاب رئيس كونه بامكانه تشكيل حكومة اما الحكومة فلا يمكنها أن تأتي برئيس ولا نتمسك بمرشح بل نحن منفتحون Lebanon, news ,lbci ,أخبار كونه,رئيس,لانتخاب,الوية,باسيل,
episodes
باسيل: الأولوية لانتخاب رئيس كونه بامكانه تشكيل حكومة اما الحكومة فلا يمكنها أن تأتي برئيس ولا نتمسك بمرشح بل نحن منفتحون
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً