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06 تشرين الأول 2022 - 11:30
06/10/2022 11:30:42
باسيل: خيارنا لدعم او تأييد اي شخص لرئاسة الجمهورية مرتبط بمدى التزامه بتطلعاتنا الرئاسية وسنزور البطريرك الراعي ونسلمه مقاربتنا الرئاسية وندعو الى عقد حوار حول رئاسة الجمهورية
باسيل: خيارنا لدعم او تأييد اي شخص لرئاسة الجمهورية مرتبط بمدى التزامه بتطلعاتنا الرئاسية وسنزور البطريرك الراعي ونسلمه مقاربتنا الرئاسية وندعو الى عقد حوار حول رئاسة الجمهورية
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LBCI News Lebanon
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