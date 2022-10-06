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06 تشرين الأول 2022 - 11:31
06/10/2022 11:31:03
باسيل: ثمة مشكلة بانتخاب رئيس جديد وبتشكيل الحكومة والإشارات غير مشجّعة لجهة الانتخابات والفراغ وآخرها الدعوة لجلسة في 13 تشرين التي تحمل استهتاراً بمشاعر الناس
باسيل: ثمة مشكلة بانتخاب رئيس جديد وبتشكيل الحكومة والإشارات غير مشجّعة لجهة الانتخابات والفراغ وآخرها الدعوة لجلسة في 13 تشرين التي تحمل استهتاراً بمشاعر الناس
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LBCI News Lebanon
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