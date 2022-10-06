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06 تشرين الأول 2022 - 11:31
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باسيل: ثمة مشكلة بانتخاب رئيس جديد وبتشكيل الحكومة والإشارات غير مشجّعة لجهة الانتخابات والفراغ وآخرها الدعوة لجلسة في 13 تشرين التي تحمل استهتاراً بمشاعر الناس

باسيل: ثمة مشكلة بانتخاب رئيس جديد وبتشكيل الحكومة والإشارات غير مشجّعة لجهة الانتخابات والفراغ وآخرها الدعوة لجلسة في 13 تشرين التي تحمل استهتاراً بمشاعر الناس Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئيس,بانتخاب,مشكلة,باسيل,
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باسيل: ثمة مشكلة بانتخاب رئيس جديد وبتشكيل الحكومة والإشارات غير مشجّعة لجهة الانتخابات والفراغ وآخرها الدعوة لجلسة في 13 تشرين التي تحمل استهتاراً بمشاعر الناس
Lebanon News
 
 
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