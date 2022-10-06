معلومات للـLBCI: خروج المودع يحيى بدر الدين من بنك ميد فرع النبطية بعد حصوله على ١١ ألف دولار نقدًا و٧٥٠ مليون ليرة لبنانية، وبعد تسليمه المبلغ لإبنه، سلم نفسه لفصيلة النبطية في قوى الأمن الداخلي