الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي من بعبدا: جامعة الدول العربية حاضرة لكل ما يطلب منها وهي حاضرة مع لبنان في كل استحقاقاته ولكن الحديث عن مبادرة عربية قد يكون مبكراً