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07 تشرين الأول 2022 - 03:36
07/10/2022 03:36:21
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي من بعبدا: جامعة الدول العربية حاضرة لكل ما يطلب منها وهي حاضرة مع لبنان في كل استحقاقاته ولكن الحديث عن مبادرة عربية قد يكون مبكراً
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي من بعبدا: جامعة الدول العربية حاضرة لكل ما يطلب منها وهي حاضرة مع لبنان في كل استحقاقاته ولكن الحديث عن مبادرة عربية قد يكون مبكراً
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