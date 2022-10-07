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07 تشرين الأول 2022 - 04:46
07/10/2022 04:46:31
الرئيس عون للسفير زكي: الأولوية المطلقة يجب أن تكون راهناً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لأن وجود الرئيس اساسي لتشكيل حكومة جديدة وليس العكس
الرئيس عون للسفير زكي: الأولوية المطلقة يجب أن تكون راهناً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لأن وجود الرئيس اساسي لتشكيل حكومة جديدة وليس العكس
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LBCI News Lebanon
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