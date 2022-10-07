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07 تشرين الأول 2022 - 04:46
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الرئيس عون للسفير زكي: الأولوية المطلقة يجب أن تكون راهناً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لأن وجود الرئيس اساسي لتشكيل حكومة جديدة وليس العكس

الرئيس عون للسفير زكي: الأولوية المطلقة يجب أن تكون راهناً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لأن وجود الرئيس اساسي لتشكيل حكومة جديدة وليس العكس Lebanon, news ,lbci ,أخبار الوية,للسفير,الرئيس,
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الرئيس عون للسفير زكي: الأولوية المطلقة يجب أن تكون راهناً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لأن وجود الرئيس اساسي لتشكيل حكومة جديدة وليس العكس
Lebanon News
 
 
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