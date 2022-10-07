مريض في مستشفى اوتيل ديو بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم (عدد 2) من اي فئة وذلك قبل الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 71-346789