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07 تشرين الأول 2022 - 06:35
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مريض في مستشفى اوتيل ديو بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم (عدد 2) من اي فئة وذلك قبل الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 71-346789

مريض في مستشفى اوتيل ديو بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم (عدد 2) من اي فئة وذلك قبل الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 71-346789 Lebanon, news ,lbci ,أخبار اوتيل,مستشفى,مريض,
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مريض في مستشفى اوتيل ديو بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم (عدد 2) من اي فئة وذلك قبل الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 71-346789
Lebanon News
 
 
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