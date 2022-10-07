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07 تشرين الأول 2022 - 06:35
07/10/2022 06:35:25
مريض في مستشفى اوتيل ديو بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم (عدد 2) من اي فئة وذلك قبل الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 71-346789
مريض في مستشفى اوتيل ديو بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم (عدد 2) من اي فئة وذلك قبل الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 71-346789
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LBCI News Lebanon
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