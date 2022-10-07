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07 تشرين الأول 2022 - 12:00
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التحكم المروري: جريح نتيجة انقلاب سيارة على اوتوستراد جسر الاولي تسبب بزحمة سير كثيفة في المحلة وتتم المعالجة من عناصر مفرزة سير بعبدا

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التحكم المروري: جريح نتيجة انقلاب سيارة على اوتوستراد جسر الاولي تسبب بزحمة سير كثيفة في المحلة وتتم المعالجة من عناصر مفرزة سير بعبدا
Lebanon News
 
 
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