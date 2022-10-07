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07 تشرين الأول 2022 - 12:00
07/10/2022 12:00:02
التحكم المروري: جريح نتيجة انقلاب سيارة على اوتوستراد جسر الاولي تسبب بزحمة سير كثيفة في المحلة وتتم المعالجة من عناصر مفرزة سير بعبدا
التحكم المروري: جريح نتيجة انقلاب سيارة على اوتوستراد جسر الاولي تسبب بزحمة سير كثيفة في المحلة وتتم المعالجة من عناصر مفرزة سير بعبدا
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LBCI News Lebanon
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