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07 تشرين الأول 2022 - 12:51
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وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطينيين اثنين بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

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وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطينيين اثنين بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة
Lebanon News
 
 
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