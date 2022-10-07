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07 تشرين الأول 2022 - 12:51
07/10/2022 12:51:24
وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطينيين اثنين بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة
وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطينيين اثنين بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة
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LBCI News Lebanon
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