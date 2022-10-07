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07 تشرين الأول 2022 - 12:52
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد خلدة المسلك الغربي ومن جسر الناعمة باتجاه الاولي صيدا

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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد خلدة المسلك الغربي ومن جسر الناعمة باتجاه الاولي صيدا
Lebanon News
 
 
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