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07 تشرين الأول 2022 - 12:52
07/10/2022 12:52:06
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد خلدة المسلك الغربي ومن جسر الناعمة باتجاه الاولي صيدا
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد خلدة المسلك الغربي ومن جسر الناعمة باتجاه الاولي صيدا
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LBCI News Lebanon
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