آخر الأخبار
08 تشرين الأول 2022 - 00:58
Back

وسائل إعلام روسية: اشتعال خزان وقود كان في أحد القطارات التي تمر على جسر "كيرتش" الرابط بين شبه جزيرة القرم والأراضي الروسية

وسائل إعلام روسية: اشتعال خزان وقود كان في أحد القطارات التي تمر على جسر "كيرتش" الرابط بين شبه جزيرة القرم والأراضي الروسية Lebanon, news ,lbci ,أخبار خزان,اشتعال,روسية,إعلام,وسائل,
episodes
وسائل إعلام روسية: اشتعال خزان وقود كان في أحد القطارات التي تمر على جسر &quot;كيرتش&quot; الرابط بين شبه جزيرة القرم والأراضي الروسية
Lebanon News
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً