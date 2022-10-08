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08 تشرين الأول 2022 - 00:58
08/10/2022 00:58:59
وسائل إعلام روسية: اشتعال خزان وقود كان في أحد القطارات التي تمر على جسر "كيرتش" الرابط بين شبه جزيرة القرم والأراضي الروسية
وسائل إعلام روسية: اشتعال خزان وقود كان في أحد القطارات التي تمر على جسر "كيرتش" الرابط بين شبه جزيرة القرم والأراضي الروسية
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LBCI News Lebanon
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