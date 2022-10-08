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08 تشرين الأول 2022 - 03:18
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الأبيض للـLBCI: القطاع الاستشفائي أثبت أنه قطاع قويّ ولكنه يئِنّ ولديه الكثير من الصعوبات في ظل الوضع الاقتصاديّ الصعب

الأبيض للـLBCI: القطاع الاستشفائي أثبت أنه قطاع قويّ ولكنه يئِنّ ولديه الكثير من الصعوبات في ظل الوضع الاقتصاديّ الصعب Lebanon, news ,lbci ,أخبار أثبت,الاستشفائي,القطاع,للـLBCI,الأبيض,
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الأبيض للـLBCI: القطاع الاستشفائي أثبت أنه قطاع قويّ ولكنه يئِنّ ولديه الكثير من الصعوبات في ظل الوضع الاقتصاديّ الصعب
Lebanon News
 
 
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