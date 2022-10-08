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08 تشرين الأول 2022 - 03:18
08/10/2022 03:18:12
الأبيض للـLBCI: القطاع الاستشفائي أثبت أنه قطاع قويّ ولكنه يئِنّ ولديه الكثير من الصعوبات في ظل الوضع الاقتصاديّ الصعب
الأبيض للـLBCI: القطاع الاستشفائي أثبت أنه قطاع قويّ ولكنه يئِنّ ولديه الكثير من الصعوبات في ظل الوضع الاقتصاديّ الصعب
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LBCI News Lebanon
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