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08 تشرين الأول 2022 - 03:20
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الأبيض للـLBCI: وعدنا ديوان المحاسبة بتسريع بت العقود لكي نتمكّن من التسديد الى المستشفيات خلال أسابيع وليس خلال سنوات كما يحصل

الأبيض للـLBCI: وعدنا ديوان المحاسبة بتسريع بت العقود لكي نتمكّن من التسديد الى المستشفيات خلال أسابيع وليس خلال سنوات كما يحصل Lebanon, news ,lbci ,أخبار المحاسبة,ديوان,وعدنا,للـLBCI,الأبيض,
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الأبيض للـLBCI: وعدنا ديوان المحاسبة بتسريع بت العقود لكي نتمكّن من التسديد الى المستشفيات خلال أسابيع وليس خلال سنوات كما يحصل
Lebanon News
 
 
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