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08 تشرين الأول 2022 - 03:20
08/10/2022 03:20:54
الأبيض للـLBCI: وعدنا ديوان المحاسبة بتسريع بت العقود لكي نتمكّن من التسديد الى المستشفيات خلال أسابيع وليس خلال سنوات كما يحصل
الأبيض للـLBCI: وعدنا ديوان المحاسبة بتسريع بت العقود لكي نتمكّن من التسديد الى المستشفيات خلال أسابيع وليس خلال سنوات كما يحصل
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