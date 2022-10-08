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08 تشرين الأول 2022 - 03:24
08/10/2022 03:24:16
الأبيض للـLBCI: الكوليرا بكتيريا سهل قتلها ويمكن القضاء عليها بغسل اليدين والسيطرة على الكوليرا سهلة شرط تأمين المياه السليمة والنظيفة
الأبيض للـLBCI: الكوليرا بكتيريا سهل قتلها ويمكن القضاء عليها بغسل اليدين والسيطرة على الكوليرا سهلة شرط تأمين المياه السليمة والنظيفة
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