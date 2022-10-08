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08 تشرين الأول 2022 - 04:02
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الأبيض للـLBCI: سنعلن عن برنامج خاص بمرضى السرطان حيث ستُغطي وزارة الصحة نسبة 80 % من كلفة الفحوصات اللازمة للمريض

الأبيض للـLBCI: سنعلن عن برنامج خاص بمرضى السرطان حيث ستُغطي وزارة الصحة نسبة 80 % من كلفة الفحوصات اللازمة للمريض Lebanon, news ,lbci ,أخبار برنامج,سنعلن,للـLBCI,الأبيض,
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الأبيض للـLBCI: سنعلن عن برنامج خاص بمرضى السرطان حيث ستُغطي وزارة الصحة نسبة 80 % من كلفة الفحوصات اللازمة للمريض
Lebanon News
 
 
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