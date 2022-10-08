آخر الأخبار
08 تشرين الأول 2022 - 07:19
Back

مريضة في مستشفى الكرنتينا بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة A+... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03-207472

مريضة في مستشفى الكرنتينا بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة A+... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03-207472 Lebanon, news ,lbci ,أخبار بحاجة,الكرنتينا,مستشفى,مريضة,
episodes
مريضة في مستشفى الكرنتينا بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة A+... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03-207472
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً