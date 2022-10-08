آخر الأخبار
08 تشرين الأول 2022 - 07:19
08/10/2022 07:19:31
مريضة في مستشفى الكرنتينا بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة A+... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03-207472
مريضة في مستشفى الكرنتينا بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة A+... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03-207472
Lebanon, news ,lbci ,أخبار بحاجة,الكرنتينا,مستشفى,مريضة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً