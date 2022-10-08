روسيا تستبدل قائد قواتها في أوكرانيا على خلفية نكسات

أعلن الجيش الروسي السبت تعيين قائد جديد لقيادة "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا بعد سلسلة من الإنتكاسات المريرة على الأرض ومؤشرات إستياء متزايدة في أوساط النخب بشأن إدارة النزاع.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام أنه "تم تعيين جنرال الجيش سيرغي سوروفيكين قائدًا للمجموعة المشتركة من القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".