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08 تشرين الأول 2022 - 12:52
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مريض في مستشفى الروم بحاجة ماسة لوحدة دم من فئة B+...للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 70134442

مريض في مستشفى الروم بحاجة ماسة لوحدة دم من فئة B+...للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 70134442 Lebanon, news ,lbci ,أخبار بحاجة,الروم,مستشفى,مريض,
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مريض في مستشفى الروم بحاجة ماسة لوحدة دم من فئة B+...للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 70134442
Lebanon News
 
 
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