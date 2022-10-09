آخر الأخبار
09 تشرين الأول 2022 - 03:35
09/10/2022 03:35:40
مارك ضو للـLBCI: التوافق السياسي لا مفر منه في رئاسة الجمهورية وبدونه العمليات التعطيلية ستستمر في المجلس النيابي
مارك ضو للـLBCI: التوافق السياسي لا مفر منه في رئاسة الجمهورية وبدونه العمليات التعطيلية ستستمر في المجلس النيابي
Lebanon, news ,lbci ,أخبار السياسي,التوافق,للـLBCI,مارك,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً