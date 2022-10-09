آخر الأخبار
09 تشرين الأول 2022 - 09:21
09/10/2022 09:21:34
التحكم المروري: قتيلان نتيجة حادث صدم على المسلك الشرقي لاوتوستراد نهر ابراهيم وحركة المرور كثيفة في المحلة
التحكم المروري: قتيلان نتيجة حادث صدم على المسلك الشرقي لاوتوستراد نهر ابراهيم وحركة المرور كثيفة في المحلة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار حادث,نتيجة,قتيلان,المروري,التحكم,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً