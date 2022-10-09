مدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الياس ابراهيم لـ"صوت الناس": كميات من الاجبان تدخل من خلال التهريب عبر سوريا وبعضها غير مطابق للمواصفات ونحن مع الاستيراد المنظّم ومشكلة المزارعين ليست مع الوزارة بل مع التهريب ونحن نشجع الانتاج المحلي