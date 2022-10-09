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09 تشرين الأول 2022 - 14:42
09/10/2022 14:42:00
مدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الياس ابراهيم لـ"صوت الناس": كميات من الاجبان تدخل من خلال التهريب عبر سوريا وبعضها غير مطابق للمواصفات ونحن مع الاستيراد المنظّم ومشكلة المزارعين ليست مع الوزارة بل مع التهريب ونحن نشجع الانتاج المحلي
مدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الياس ابراهيم لـ"صوت الناس": كميات من الاجبان تدخل من خلال التهريب عبر سوريا وبعضها غير مطابق للمواصفات ونحن مع الاستيراد المنظّم ومشكلة المزارعين ليست مع الوزارة بل مع التهريب ونحن نشجع الانتاج المحلي
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LBCI News Lebanon
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