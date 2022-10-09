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09 تشرين الأول 2022 - 14:45
09/10/2022 14:45:44
النائب ياسين ياسين لـ"صوت الناس": حاولنا ان نقوم بطرح جديد عبر المبادرة من أجل التغيير ونريد رئيسا جامعًا وليس رئيس مواجهة فلا نريد أن "نجرّب المجرّب"
النائب ياسين ياسين لـ"صوت الناس": حاولنا ان نقوم بطرح جديد عبر المبادرة من أجل التغيير ونريد رئيسا جامعًا وليس رئيس مواجهة فلا نريد أن "نجرّب المجرّب"
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LBCI News Lebanon
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