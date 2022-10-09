النائب ياسين ياسين لـ"صوت الناس": حاولنا ان نقوم بطرح جديد عبر المبادرة من أجل التغيير ونريد رئيسا جامعًا وليس رئيس مواجهة فلا نريد أن "نجرّب المجرّب"