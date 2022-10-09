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09 تشرين الأول 2022 - 14:47
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النائب ياسين ياسين لـ"صوت الناس": لدينا سلة أسماء من عدّة مرشحين وميشال معوّض ليس من الطرح الذي وضعناه

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النائب ياسين ياسين لـ&quot;صوت الناس&quot;: لدينا سلة أسماء من عدّة مرشحين وميشال معوّض ليس من الطرح الذي وضعناه
Lebanon News
 
 
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