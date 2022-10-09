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09 تشرين الأول 2022 - 14:48
09/10/2022 14:48:37
النائب سليم صايغ لـ"صوت الناس": الناس لم تنتخب المعارضة حتى تقول في الصباح شيئا والظهر شيئا والمساء شيئا آخر وسلّة الاسماء التي تحدّث عنها التغييريون لا نعرفها
النائب سليم صايغ لـ"صوت الناس": الناس لم تنتخب المعارضة حتى تقول في الصباح شيئا والظهر شيئا والمساء شيئا آخر وسلّة الاسماء التي تحدّث عنها التغييريون لا نعرفها
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LBCI News Lebanon
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