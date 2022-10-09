ياسين لـ"صوت الناس": الاسماء التي طرحناها من زياد بارود الى ناصيف حتي وصلاح حنين كانوا بعيدين عن السلطة في السنوات الماضية ولم يكونوا موجودين في السنوات التي سبقت الانهيار