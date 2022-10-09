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09 تشرين الأول 2022 - 14:57
09/10/2022 14:57:04
ياسين لـ"صوت الناس": الاسماء التي طرحناها من زياد بارود الى ناصيف حتي وصلاح حنين كانوا بعيدين عن السلطة في السنوات الماضية ولم يكونوا موجودين في السنوات التي سبقت الانهيار
ياسين لـ"صوت الناس": الاسماء التي طرحناها من زياد بارود الى ناصيف حتي وصلاح حنين كانوا بعيدين عن السلطة في السنوات الماضية ولم يكونوا موجودين في السنوات التي سبقت الانهيار
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LBCI News Lebanon
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