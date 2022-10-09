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09 تشرين الأول 2022 - 14:57
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ياسين لـ"صوت الناس": الاسماء التي طرحناها من زياد بارود الى ناصيف حتي وصلاح حنين كانوا بعيدين عن السلطة في السنوات الماضية ولم يكونوا موجودين في السنوات التي سبقت الانهيار

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ياسين لـ&quot;صوت الناس&quot;: الاسماء التي طرحناها من زياد بارود الى ناصيف حتي وصلاح حنين كانوا بعيدين عن السلطة في السنوات الماضية ولم يكونوا موجودين في السنوات التي سبقت الانهيار
Lebanon News
 
 
 
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