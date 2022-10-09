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09 تشرين الأول 2022 - 14:59
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ياسين لـ"صوت الناس": لا نعتبر ان معوض مرشح المصارف ولكن معاييرنا للرئيس تقول بأنه يجب ان يكون خارج الاصطفافات

ياسين لـ"صوت الناس": لا نعتبر ان معوض مرشح المصارف ولكن معاييرنا للرئيس تقول بأنه يجب ان يكون خارج الاصطفافات Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,ياسين,
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ياسين لـ&quot;صوت الناس&quot;: لا نعتبر ان معوض مرشح المصارف ولكن معاييرنا للرئيس تقول بأنه يجب ان يكون خارج الاصطفافات
Lebanon News
 
 
 
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