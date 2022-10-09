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09 تشرين الأول 2022 - 15:08
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صايغ لـ"صوت الناس": نرفض الطرح الاحادي الجانب للأسماء لرئاسة الجمهورية وهناك كتلة ضخمة من النواب تؤيد النائب معوّض ويجب ان يتمّ التفاوض بين هذه الكتلة والمجموعات الاخرى لبلورة طرح معيّن

صايغ لـ"صوت الناس": نرفض الطرح الاحادي الجانب للأسماء لرئاسة الجمهورية وهناك كتلة ضخمة من النواب تؤيد النائب معوّض ويجب ان يتمّ التفاوض بين هذه الكتلة والمجموعات الاخرى لبلورة طرح معيّن Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,صايغ,
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صايغ لـ&quot;صوت الناس&quot;: نرفض الطرح الاحادي الجانب للأسماء لرئاسة الجمهورية وهناك كتلة ضخمة من النواب تؤيد النائب معوّض ويجب ان يتمّ التفاوض بين هذه الكتلة والمجموعات الاخرى لبلورة طرح معيّن
Lebanon News
 
 
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