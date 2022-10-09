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09 تشرين الأول 2022 - 15:08
09/10/2022 15:08:24
صايغ لـ"صوت الناس": نرفض الطرح الاحادي الجانب للأسماء لرئاسة الجمهورية وهناك كتلة ضخمة من النواب تؤيد النائب معوّض ويجب ان يتمّ التفاوض بين هذه الكتلة والمجموعات الاخرى لبلورة طرح معيّن
صايغ لـ"صوت الناس": نرفض الطرح الاحادي الجانب للأسماء لرئاسة الجمهورية وهناك كتلة ضخمة من النواب تؤيد النائب معوّض ويجب ان يتمّ التفاوض بين هذه الكتلة والمجموعات الاخرى لبلورة طرح معيّن
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