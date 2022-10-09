النّائب وليد البعريني لـ"صوت الناس": ذهابي الى معراب من عدمه ليس اشكالية وانا لم اتعمد عدم الذهاب وانا اتواصل مع الجميع ومن الممكن ان اذهب الى معراب حينما تنضج الامور ويكون هناك نتائج ايجابية