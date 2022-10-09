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09 تشرين الأول 2022 - 15:12
09/10/2022 15:12:00
النّائب وليد البعريني لـ"صوت الناس": ذهابي الى معراب من عدمه ليس اشكالية وانا لم اتعمد عدم الذهاب وانا اتواصل مع الجميع ومن الممكن ان اذهب الى معراب حينما تنضج الامور ويكون هناك نتائج ايجابية
النّائب وليد البعريني لـ"صوت الناس": ذهابي الى معراب من عدمه ليس اشكالية وانا لم اتعمد عدم الذهاب وانا اتواصل مع الجميع ومن الممكن ان اذهب الى معراب حينما تنضج الامور ويكون هناك نتائج ايجابية
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LBCI News Lebanon
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