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09 تشرين الأول 2022 - 15:13
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البعريني لـ"صوت الناس": نحن كتكتل الاعتدال الوطني نحاول ان نوسّع الكتلة الوسطية وكنا متقاربين بالافكار مع الكتائب وحتى اننا اتفقنا مع نواب التغيير واعتقد انه يجب ان نكون كخلية نحل ينتج عنها طرح رئيس غير صدامي وجامع

البعريني لـ"صوت الناس": نحن كتكتل الاعتدال الوطني نحاول ان نوسّع الكتلة الوسطية وكنا متقاربين بالافكار مع الكتائب وحتى اننا اتفقنا مع نواب التغيير واعتقد انه يجب ان نكون كخلية نحل ينتج عنها طرح رئيس غير صدامي وجامع Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,البعريني,
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البعريني لـ&quot;صوت الناس&quot;: نحن كتكتل الاعتدال الوطني نحاول ان نوسّع الكتلة الوسطية وكنا متقاربين بالافكار مع الكتائب وحتى اننا اتفقنا مع نواب التغيير واعتقد انه يجب ان نكون كخلية نحل ينتج عنها طرح رئيس غير صدامي وجامع
Lebanon News
 
 
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