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09 تشرين الأول 2022 - 15:15
09/10/2022 15:15:30
البعريني لـ"صوت الناس": السفير السعودي قال كلام سياسي عام وان على اللبنانيين ان يختاروا الرئيس ولم يسمّ يوما اي اسم
البعريني لـ"صوت الناس": السفير السعودي قال كلام سياسي عام وان على اللبنانيين ان يختاروا الرئيس ولم يسمّ يوما اي اسم
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LBCI News Lebanon
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