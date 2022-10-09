الصايغ لـ"صوت الناس": الاجتماع مع كتلة الاعتدال الوطني كان جيدا جدا وتحدثنا بوثيقة مكتوبة ولكن نحن ضد اي ثنائية ونعتبر ان الثنائيات في لبنان كانت ولا تزال مدمّرة