آخر الأخبار
09 تشرين الأول 2022 - 15:22
09/10/2022 15:22:56
الصايغ لـ"صوت الناس": الاجتماع مع كتلة الاعتدال الوطني كان جيدا جدا وتحدثنا بوثيقة مكتوبة ولكن نحن ضد اي ثنائية ونعتبر ان الثنائيات في لبنان كانت ولا تزال مدمّرة
الصايغ لـ"صوت الناس": الاجتماع مع كتلة الاعتدال الوطني كان جيدا جدا وتحدثنا بوثيقة مكتوبة ولكن نحن ضد اي ثنائية ونعتبر ان الثنائيات في لبنان كانت ولا تزال مدمّرة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,الصايغ,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً