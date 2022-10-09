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09 تشرين الأول 2022 - 15:22
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الصايغ لـ"صوت الناس": الاجتماع مع كتلة الاعتدال الوطني كان جيدا جدا وتحدثنا بوثيقة مكتوبة ولكن نحن ضد اي ثنائية ونعتبر ان الثنائيات في لبنان كانت ولا تزال مدمّرة

الصايغ لـ"صوت الناس": الاجتماع مع كتلة الاعتدال الوطني كان جيدا جدا وتحدثنا بوثيقة مكتوبة ولكن نحن ضد اي ثنائية ونعتبر ان الثنائيات في لبنان كانت ولا تزال مدمّرة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,الصايغ,
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الصايغ لـ&quot;صوت الناس&quot;: الاجتماع مع كتلة الاعتدال الوطني كان جيدا جدا وتحدثنا بوثيقة مكتوبة ولكن نحن ضد اي ثنائية ونعتبر ان الثنائيات في لبنان كانت ولا تزال مدمّرة
Lebanon News
 
 
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