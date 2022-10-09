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09 تشرين الأول 2022 - 15:27
09/10/2022 15:27:17
ياسين لـ"صوت الناس": هناك عجلة على الترسيم قبل انتهاء عهد الرئيس عون وستصل وثيقة الى الرئيس في الايام المقبلة من هوكستين
ياسين لـ"صوت الناس": هناك عجلة على الترسيم قبل انتهاء عهد الرئيس عون وستصل وثيقة الى الرئيس في الايام المقبلة من هوكستين
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LBCI News Lebanon
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