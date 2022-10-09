الصايغ لـ"صوت الناس": من هي الشركة اللبنانية التي ستأخذ مكان نوفاتيك؟ لدينا شكوك وقرائن ان المنظومة ركّبت الشركة والشركات التي ستخدم شركات النفط في البحار ولدينا اسئلة يحقّ لنا ان نطرحها حول ملف النفط والترسيم