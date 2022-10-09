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09 تشرين الأول 2022 - 15:33
09/10/2022 15:33:30
الصايغ لـ"صوت الناس": من هي الشركة اللبنانية التي ستأخذ مكان نوفاتيك؟ لدينا شكوك وقرائن ان المنظومة ركّبت الشركة والشركات التي ستخدم شركات النفط في البحار ولدينا اسئلة يحقّ لنا ان نطرحها حول ملف النفط والترسيم
الصايغ لـ"صوت الناس": من هي الشركة اللبنانية التي ستأخذ مكان نوفاتيك؟ لدينا شكوك وقرائن ان المنظومة ركّبت الشركة والشركات التي ستخدم شركات النفط في البحار ولدينا اسئلة يحقّ لنا ان نطرحها حول ملف النفط والترسيم
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