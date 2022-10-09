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09 تشرين الأول 2022 - 15:33
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الصايغ لـ"صوت الناس": من هي الشركة اللبنانية التي ستأخذ مكان نوفاتيك؟ لدينا شكوك وقرائن ان المنظومة ركّبت الشركة والشركات التي ستخدم شركات النفط في البحار ولدينا اسئلة يحقّ لنا ان نطرحها حول ملف النفط والترسيم

الصايغ لـ"صوت الناس": من هي الشركة اللبنانية التي ستأخذ مكان نوفاتيك؟ لدينا شكوك وقرائن ان المنظومة ركّبت الشركة والشركات التي ستخدم شركات النفط في البحار ولدينا اسئلة يحقّ لنا ان نطرحها حول ملف النفط والترسيم Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,الصايغ,
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الصايغ لـ&quot;صوت الناس&quot;: من هي الشركة اللبنانية التي ستأخذ مكان نوفاتيك؟ لدينا شكوك وقرائن ان المنظومة ركّبت الشركة والشركات التي ستخدم شركات النفط في البحار ولدينا اسئلة يحقّ لنا ان نطرحها حول ملف النفط والترسيم
Lebanon News
 
 
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