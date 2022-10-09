آخر الأخبار
09 تشرين الأول 2022 - 15:43
09/10/2022 15:43:44
الصايغ لـ"صوت الناس": يجب الحديث مع حزب الله انه يتحمل المسؤولية الاكبر بما وصلنا اليه ولنرى معه خارطة الطريق التي تسمح باستعادة الدولة وحتى يتمكن الرئيس من هذا الحوار عليه ان يوحي بالثقة
الصايغ لـ"صوت الناس": يجب الحديث مع حزب الله انه يتحمل المسؤولية الاكبر بما وصلنا اليه ولنرى معه خارطة الطريق التي تسمح باستعادة الدولة وحتى يتمكن الرئيس من هذا الحوار عليه ان يوحي بالثقة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,الصايغ,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً