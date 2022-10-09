الصايغ لـ"صوت الناس": يجب الحديث مع حزب الله انه يتحمل المسؤولية الاكبر بما وصلنا اليه ولنرى معه خارطة الطريق التي تسمح باستعادة الدولة وحتى يتمكن الرئيس من هذا الحوار عليه ان يوحي بالثقة