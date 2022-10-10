آخر الأخبار
10 تشرين الأول 2022 - 04:46
Back

مريض في مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A-... للتبرع، الإتصال على: 76703709

مريض في مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A-... للتبرع، الإتصال على: 76703709 Lebanon, news ,lbci ,أخبار أوتيل,مستشفى,مريض,
episodes
مريض في مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A-... للتبرع، الإتصال على: 76703709
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً