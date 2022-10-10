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10 تشرين الأول 2022 - 04:46
10/10/2022 04:46:38
مريض في مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A-... للتبرع، الإتصال على: 76703709
مريض في مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A-... للتبرع، الإتصال على: 76703709
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LBCI News Lebanon
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