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10 تشرين الأول 2022 - 05:21
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وزير العمل: عقدنا اجتماعا على هامش مؤتمر العمل العربي في القاهرة منذ ما يزيد عن 10 أيام والتقيت بوزير العمل القطري وهناك استعجال لتوظيف عدد من اللبنانيين في قطر وهذه فرصة للشباب

وزير العمل: عقدنا اجتماعا على هامش مؤتمر العمل العربي في القاهرة منذ ما يزيد عن 10 أيام والتقيت بوزير العمل القطري وهناك استعجال لتوظيف عدد من اللبنانيين في قطر وهذه فرصة للشباب Lebanon, news ,lbci ,أخبار اجتماعا,عقدنا,العمل,وزير,
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وزير العمل: عقدنا اجتماعا على هامش مؤتمر العمل العربي في القاهرة منذ ما يزيد عن 10 أيام والتقيت بوزير العمل القطري وهناك استعجال لتوظيف عدد من اللبنانيين في قطر وهذه فرصة للشباب
Lebanon News
 
 
 
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