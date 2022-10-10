آخر الأخبار
10 تشرين الأول 2022 - 05:21
10/10/2022 05:21:42
وزير العمل: عقدنا اجتماعا على هامش مؤتمر العمل العربي في القاهرة منذ ما يزيد عن 10 أيام والتقيت بوزير العمل القطري وهناك استعجال لتوظيف عدد من اللبنانيين في قطر وهذه فرصة للشباب
وزير العمل: عقدنا اجتماعا على هامش مؤتمر العمل العربي في القاهرة منذ ما يزيد عن 10 أيام والتقيت بوزير العمل القطري وهناك استعجال لتوظيف عدد من اللبنانيين في قطر وهذه فرصة للشباب
Lebanon, news ,lbci ,أخبار اجتماعا,عقدنا,العمل,وزير,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً