وزير العمل: عقدنا اجتماعا على هامش مؤتمر العمل العربي في القاهرة منذ ما يزيد عن 10 أيام والتقيت بوزير العمل القطري وهناك استعجال لتوظيف عدد من اللبنانيين في قطر وهذه فرصة للشباب