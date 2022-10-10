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10 تشرين الأول 2022 - 05:22
10/10/2022 05:22:49
وزير العمل: المونديال القطري هو أولية لدى قطر ونحن معنيون بإنجاح هذا المونديال لانه حدث عالمي ومن المهم مساعدتهم في هذا المجال
وزير العمل: المونديال القطري هو أولية لدى قطر ونحن معنيون بإنجاح هذا المونديال لانه حدث عالمي ومن المهم مساعدتهم في هذا المجال
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LBCI News Lebanon
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