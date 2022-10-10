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10 تشرين الأول 2022 - 05:22
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وزير العمل: المونديال القطري هو أولية لدى قطر ونحن معنيون بإنجاح هذا المونديال لانه حدث عالمي ومن المهم مساعدتهم في هذا المجال

وزير العمل: المونديال القطري هو أولية لدى قطر ونحن معنيون بإنجاح هذا المونديال لانه حدث عالمي ومن المهم مساعدتهم في هذا المجال Lebanon, news ,lbci ,أخبار القطري,المونديال,العمل,وزير,
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وزير العمل: المونديال القطري هو أولية لدى قطر ونحن معنيون بإنجاح هذا المونديال لانه حدث عالمي ومن المهم مساعدتهم في هذا المجال
Lebanon News
 
 
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