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10 تشرين الأول 2022 - 05:29
10/10/2022 05:29:10
رئيس الجمهورية: انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز يحقق بداية دفع جديد لعملية النهوض الاقتصادي
رئيس الجمهورية: انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز يحقق بداية دفع جديد لعملية النهوض الاقتصادي
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LBCI News Lebanon
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