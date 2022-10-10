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10 تشرين الأول 2022 - 05:29
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رئيس الجمهورية: انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز يحقق بداية دفع جديد لعملية النهوض الاقتصادي

رئيس الجمهورية: انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز يحقق بداية دفع جديد لعملية النهوض الاقتصادي Lebanon, news ,lbci ,أخبار التنقيب,عملية,انطلاق,الجمهورية,رئيس,
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رئيس الجمهورية: انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز يحقق بداية دفع جديد لعملية النهوض الاقتصادي
Lebanon News
 
 
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