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10 تشرين الأول 2022 - 05:26
10/10/2022 05:26:50
وزير العمل: الشركات الخاصة القطرية تدخل الى منصة وزارة العمل لتنتقي من تريد من المتقدمين للوظائف ولا دور لوزارة العمل اللبنانية في عملية التوظيف
وزير العمل: الشركات الخاصة القطرية تدخل الى منصة وزارة العمل لتنتقي من تريد من المتقدمين للوظائف ولا دور لوزارة العمل اللبنانية في عملية التوظيف
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LBCI News Lebanon
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