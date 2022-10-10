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10 تشرين الأول 2022 - 05:26
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وزير العمل: الشركات الخاصة القطرية تدخل الى منصة وزارة العمل لتنتقي من تريد من المتقدمين للوظائف ولا دور لوزارة العمل اللبنانية في عملية التوظيف

وزير العمل: الشركات الخاصة القطرية تدخل الى منصة وزارة العمل لتنتقي من تريد من المتقدمين للوظائف ولا دور لوزارة العمل اللبنانية في عملية التوظيف Lebanon, news ,lbci ,أخبار القطرية,الخاصة,الشركات,العمل,وزير,
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وزير العمل: الشركات الخاصة القطرية تدخل الى منصة وزارة العمل لتنتقي من تريد من المتقدمين للوظائف ولا دور لوزارة العمل اللبنانية في عملية التوظيف
Lebanon News
 
 
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