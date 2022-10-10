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10 تشرين الأول 2022 - 05:47
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أ.ف.ب: ماكرون يعرب عن "قلق بالغ" حيال تطورات أوكرانيا ويؤكد التزامه "زيادة" الدعم العسكري

أ.ف.ب: ماكرون يعرب عن "قلق بالغ" حيال تطورات أوكرانيا ويؤكد التزامه "زيادة" الدعم العسكري Lebanon, news ,lbci ,أخبار يعرب,ماكرون,
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أ.ف.ب: ماكرون يعرب عن &quot;قلق بالغ&quot; حيال تطورات أوكرانيا ويؤكد التزامه &quot;زيادة&quot; الدعم العسكري
Lebanon News
 
 
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