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10 تشرين الأول 2022 - 06:22
10/10/2022 06:22:18
الإتحاد الأوروبي: الإستهداف الروسي للمدنيين في أوكرانيا "يرقى إلى جريمة حرب"
الإتحاد الأوروبي: الإستهداف الروسي للمدنيين في أوكرانيا "يرقى إلى جريمة حرب"
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LBCI News Lebanon
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