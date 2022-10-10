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10 تشرين الأول 2022 - 06:22
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الإتحاد الأوروبي: الإستهداف الروسي للمدنيين في أوكرانيا "يرقى إلى جريمة حرب"

الإتحاد الأوروبي: الإستهداف الروسي للمدنيين في أوكرانيا "يرقى إلى جريمة حرب" Lebanon, news ,lbci ,أخبار للمدنيين,الروسي,الإستهداف,الأوروبي,الإتحاد,
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الإتحاد الأوروبي: الإستهداف الروسي للمدنيين في أوكرانيا &quot;يرقى إلى جريمة حرب&quot;
Lebanon News
 
 
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