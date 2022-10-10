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10 تشرين الأول 2022 - 08:15
10/10/2022 08:15:04
مخزومي بعد لقائه بري: تطرقنا الى الإستحقاقات المقبلة لا سيما إستحقاق رئاسة الجمهورية وكان هناك توافق وإصرار انه يجب أن يتم هذا الإستحقاق بوقته وباسرع وقت وأن يعمل الجميع من أجل مصلحة البلد
مخزومي بعد لقائه بري: تطرقنا الى الإستحقاقات المقبلة لا سيما إستحقاق رئاسة الجمهورية وكان هناك توافق وإصرار انه يجب أن يتم هذا الإستحقاق بوقته وباسرع وقت وأن يعمل الجميع من أجل مصلحة البلد
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LBCI News Lebanon
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