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10 تشرين الأول 2022 - 08:15
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مخزومي بعد لقائه بري: تطرقنا الى الإستحقاقات المقبلة لا سيما إستحقاق رئاسة الجمهورية وكان هناك توافق وإصرار انه يجب أن يتم هذا الإستحقاق بوقته وباسرع وقت وأن يعمل الجميع من أجل مصلحة البلد

مخزومي بعد لقائه بري: تطرقنا الى الإستحقاقات المقبلة لا سيما إستحقاق رئاسة الجمهورية وكان هناك توافق وإصرار انه يجب أن يتم هذا الإستحقاق بوقته وباسرع وقت وأن يعمل الجميع من أجل مصلحة البلد Lebanon, news ,lbci ,أخبار تطرقنا,لقائه,مخزومي,
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مخزومي بعد لقائه بري: تطرقنا الى الإستحقاقات المقبلة لا سيما إستحقاق رئاسة الجمهورية وكان هناك توافق وإصرار انه يجب أن يتم هذا الإستحقاق بوقته وباسرع وقت وأن يعمل الجميع من أجل مصلحة البلد
Lebanon News
 
 
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