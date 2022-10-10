مخزومي بعد لقائه بري: تطرقنا الى الإستحقاقات المقبلة لا سيما إستحقاق رئاسة الجمهورية وكان هناك توافق وإصرار انه يجب أن يتم هذا الإستحقاق بوقته وباسرع وقت وأن يعمل الجميع من أجل مصلحة البلد